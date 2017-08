Black Lives Matter gevaarlijker dan neonazi's volgens Netanyahu jr.

Daarmee lijkt hij Trump's eerste reactie van zaterdag op het geweld in Charlottesville naar aanleiding van een extreemrechtse betoging te ondersteunen. Toen was het standpunt van Trump dat het "geweld in Charlottesville van beide kanten" kwam.



"Laat me de zaken in perspectief plaatsen", schreef Netanyahu op Facebook, "ik ben joods, ik ben een Israëli, dat neonazistisch uitschot in Virginia haat mij en mijn land. Maar ze behoren tot het verleden. Ze sterven uit."



"Die gangsters van Antifa en BLM die mijn land haten (net zoals ze volgens mij Amerika haten) worden almaar groter en zijn almaar prominenter aanwezig in Amerikaanse universiteiten en in het openbare leven."



Premier Netanyahu zelf tweette dinsdag dat hij "verbolgen was over de antisemitische neonazistische en racistische uitspraken. Iedereen zou dit soort haat moeten afkeuren", een tweet die voor velen te laat kwam.



De reactie van vertrouwelingen van de premier op de uitlatingen van zijn zoon waren kort: "Yair is een volwassen man en zijn ideeën zijn de zijne."