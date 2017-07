Bild-journalist: "Zo probeerde IS mij in een terrorist te veranderen"

Een vrachtwagen die zich een weg baant door een kerstmarkt in Berlijn, een kamikaze die zichzelf opblaast voor de ingang van een muziekfestival in Ansbach, een vluchteling die treinreizigers in Würzburg te lijf gaat met een bijl. Ook Duitsland is niet gespaard gebleven van terreur. Voor de terroristen hun wapen opnamen of hun doodtruck instapten, hadden ze allemaal gesproken met hun IS-instructeurs. Hoe werkt dat? Bild-reporter Björn Stritzel zocht het uit.

Analyse van de telefoons van de terroristen toonde aan dat de aanvallers in Duitsland allemaal tot uren voor hun terreurdaden nog spraken met hun mentors. Amper enkele uren na de aanvallen publiceerde het aan IS-gelieerde 'persagentschap' Amaq standaard opeisingen waarin de terroristen 'soldaten van IS' worden genoemd.



Stritzel besloot zich, steeds gemonitord door de autoriteiten, voor te doen als een islamist die bereid was om aanslagen te plegen. Meerdere maanden aan een stuk speelde hij het IS-spelletje mee. Zogezegd was hij succesvol gerekruteerd en nam hij de training van de terreurgroep in dank aan.

"Snel toeslaan" In een meerdelige reeks voor Bild beschrijft hij wat hij allemaal te horen kreeg van zijn instructeurs van Islamitische Staat. "Ga naar een ziekenhuis, ga op zoek naar de ernstig zieken en slacht hen af." Het is een voorbeeld van de berichtjes die de journalist in die periode kreeg.



En ook: "Plan niet te veel. Sla snel toe. Hoe meer tijd je neemt, hoe meer fouten er kunnen gebeuren. Van zodra het basisplan klaar is, moet je gewoon Allah vertrouwen."

Eén vraag en de bal ging aan het rollen "Ik vertrouw niemand", vertelt de Duitse reporter. "Maar de terroristen van IS vertrouwden mij wel. We bleven in contact staan via berichtendienst Telegram. Het begon allemaal met één vraag: 'hoe kan ik een video naar Amaq (het aan IS gelieerde persbureau, nvdr.) sturen?'" Hij stelde de vraag in een gesloten klein groepje.



Meteen kreeg hij antwoord. "Vraag het aan 'Saraya', hij kan je helpen. En 'Jundullah' spreekt goed Engels." Iedereen in het kleine gesloten groepje weet wat het nieuwe chatlid wil zeggen met zijn vraag: het gaat over de voorbereiding voor een aanval, de rekrutering van een nieuwe terrorist.

Video Twee Engelssprekende instructeurs contacteren hem, mogelijk vanuit Syrië. Abu K., zo noemt de journalist één van hen, is vriendelijk en zit zelfs in met de veiligheid van zijn nieuwe rekruut. "Broeder, ik adviseer je om niet via Telegram te communiceren als je iets aan het plannen bent."



Hoewel Telegram veelvuldig gebruikt wordt als propagandakanaal, wordt de dienst door vele IS-leden niet veilig genoeg bevonden voor het plannen van een aanval. In plaats van Telegram wordt geopteerd voor Wickr. "Zet de zelfvernietigingtimer voor de berichten op 1 minuut", zegt Abu K. "Verzonden berichten zullen dan verwijderd worden op beide toestellen van zodra ze gelezen zijn."



Een paar dagen later al wordt er gesproken over concrete actie. Abu K belooft Stritzel dat hij een 'soldaat van IS' zal genoemd worden door de officiële propagandamachine. Er wordt ook gevraagd of de rekruut een video kan maken waarin hij de verantwoordelijkheid opeist. In de dagen daarna wordt Abu K ongeduldig. Het moet allemaal snel gaan. Hij verwijst de weerspannige rekruut door naar een 'Duitse broeder'.