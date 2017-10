Bijna miljoen demonstranten in Barcelona tegen onafhankelijkheid Catalonië

In Barcelona zijn bijna een miljoen mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de onafhankelijkheid van Catalonië. Op verzoek van de Catalaanse burgerorganisatie SCC droegen de demonstranten Spaanse, Catalaanse en Europese vlaggen om eenheid uit te stralen. Met spandoeken en leuzen riepen de betogers politici op hun verstand te gebruiken en in gesprek met elkaar te gaan.

De Peruviaanse Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa waarschuwde in een toespraak voor nationalistische passie. "Passie die aangewakkerd wordt door fanatisme of racisme kan hevig en destructief zijn, zo laten de kadavers van de geschiedenis zien. Geen enkele onafhankelijke samenzwering in Catalonië kan de Spaanse democratie vernietigen."

Volgens Spaanse media was het de grootste protestbijeenkomst sinds de opmars van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, die vorige week zondag resulteerde in het omstreden referendum en Spanje in de grootste politieke crisis in decennia heeft gestort.

Demonstranten uit de verste uithoeken van Spanje waren volgens de organisatie afgereisd naar de Catalaanse hoofdstad om "de stem van de zwijgende meerderheid te laten klinken", zoals het werd verwoord op Twitter.

Share Demonstranten uit de verste uithoeken van Spanje waren volgens de organisatie afgereisd naar de Catalaanse hoofdstad om "de stem van de zwijgende meerderheid te laten klinken", zoals het werd verwoord op Twitter

Ook zaterdag waren al protestmarsen in zowel Barcelona als Madrid waarin politici werden opgeroepen de crisis te bezweren. Voor het stadhuis in Barcelona scandeerden de demonstranten, in het wit gekleed en met witte ballonnen, leuzen als 'minder haat', 'meer dialoog' en 'minder testosteron'.

Veel Spanjaarden vrezen verdere escalatie na het omstreden referendum, dat door de regering in Madrid als 'illegaal' werd bestempeld en met harde hand werd verstoord - hetgeen premier Rajoy op felle internationale kritiek kwam te staan. Dit weekend herhaalde Rajoy in een interview met de Spaanse krant El Pais dat zijn regering "nooit zal toestaan" dat Catalonië zich afsplitst van Spanje.

Ook voorstanders twijfelen

Bij het referendum stemde weliswaar 90 procent van de Catalanen voor onafhankelijkheid, maar de opkomst bedroeg slechts 43 procent. Daarnaast bestaat er ook bij de voorstanders veel twijfel of de deelstaat zich nu werkelijk moet afscheiden van Spanje of gewoon meer autonomie moet nastreven. Zelfs Artur Mas, als oud-premier van Catalonië voorvechter van onafhankelijkheid, waarschuwde in de Financial Times van zaterdag dat de regio nog niet klaar is voor 'echte onafhankelijkheid'. Ook het dreigement van grote bedrijven en banken om zich buiten Catalonië te vestigen heeft veel Catalanen angst aangejaagd.

Dinsdag komt het Catalaanse parlement bijeen en dan zal premier Carles Puigdemont de 'huidige politieke situatie' bespreken. Eerder had hij aangekondigd maandag de onafhankelijkheid van Catalonië uit te roepen in het parlement. Maar die parlementaire stemming werd afgelopen donderdag verboden door het Constitutioneel Hof.