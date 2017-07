Bijna half miljoen gevluchte Syriërs keren terug, maar het land is nog lang niet veilig

"Van geen enkel gebied in Syrië kunnen we zeggen dat het echt veilig is", stelt Lamah Fakih, die namens Human Rights Watch (HRW) werkzaam is in Libanon, een van de buurlanden van Syrië waar miljoenen vluchtelingen hun toevlucht hebben gezocht tijdens de ruim zes jaar durende burgeroorlog.

Karliene Kleijer, hoofd noodhulp van Artsen zonder Grenzen (AzG) in Amsterdam: "Hooguit kun je zeggen dat het veiliger is geworden in sommige gebieden." AzG is onder meer actief in en bij de stad Raqqa, waar momenteel een hevige veldslag woedt om de terreurgroep IS te verdrijven.