Bijna 154 miljoen dollar extra boete voor Volkswagen in sjoemelsoftware-affaire

"De betaling zorgt ervoor dat een ander hoofdstuk van dieselgate afgesloten wordt, maar het is niet het einde van de zaak", aldus Mary Nichols, voorzitster van Carb. De som van 153,8 miljoen dollar moet dienen om de onderzoekskosten te dekken van Carb in de zaak.



Volkswagen gaf eind 2015 toe dat het autoconcern wereldwijd 11 miljoen dieselwagens uitgerust had met sjoemelsoftware, waarvan 600.000 in de Verenigde Staten.