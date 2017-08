Big Ben luidt voorlopig voor het laatst

Big Ben heeft vandaag rond het middaguur voor het laatst geluid. Tal van belangstellenden, zowel toeristen als Londenaren, stonden daar even bij stil. De grootste klok in de Elizabeth-toren zwijgt voorlopig om de bouwvakkers in alle rust renovatiewerkzaamheden te laten uitvoeren. Die gaan naar verwachting vier jaar duren.

©Getty Images In die periode beiert Big Ben alleen incidenteel bij bijzondere gebeurtenissen, zoals oud en nieuw. Tot maandag klonk het geluid van de beroemde bel elk kwartier. Om 12.00 uur lokale tijd stopte dat.



Onder de mensen die zich volgens de Engelse media hadden verzameld op Parliament Square om te protesteren was een groep boze parlementariërs van verschillende politieke gezindten. Zij maakten bezwaar tegen de absurd lange periode dat de iconische klok het zwijgen is opgelegd. Labour-afgevaardigde Stephen Pound sprak van een "vreselijk triest'' moment. Hij vond het besluit getuigen van een "volstrekt gebrek aan voorstellingsvermogen''. ©Getty Images ©EPA ©Getty Images