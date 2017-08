Belgische vrouw (23) sterft op terugweg van bierfeest

De jonge vrouw uit het Waalse Sambreville zat in de wagen met twee vrienden. Ze keerden terug van een feestje in Leverano. Om een nog onbekende reden raakten ze met hun wagen van de weg. De wagen ging over de kop en vatte vuur.



De brandweer van Gallipoli kwam ter plaatse, maar de vrouw was al overleden aan haar verwondingen. Haar twee vrienden -ook twintigers- werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zijn zwaargewond, maar verkeren niet in levensgevaar.