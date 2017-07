Belgische priester krijgt 15 maanden cel voor seksueel benaderen minderjarige jongen in Frankrijk

Volgens een bron bij het Franse parket werd de man in 1997 al eens veroordeeld in België voor de verkrachting van een kind van jonger dan 14 jaar.



"Liefde bedrijven"

Op 3 juli volgde de priester in een supermarkt in Givet, dichtbij de Belgische grens, een jongen van 14 jaar. Hij vroeg hem om mee te komen naar zijn auto "om de liefde te bedrijven", aldus het parket van Charleville-Mézières.

De jongen vertelde zijn moeder wat er gebeurd was, en zij verwittigde op haar beurt de politie. Die kon dankzij de precieze aanwijzingen van de jongen de man identificeren. "Vervolgens werd hij door de Belgische politie uitgenodigd om zich te komen melden bij de politie van Givet", aldus het parket.



Pedofiele neigingen

Nog volgens het parket gaf de beklaagde de feiten toe voor de correctionele rechtbank en zei hij altijd "pedofiele neigingen" te hebben gehad.