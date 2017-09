Belgische moordverdachte slapend op bank opgepakt in Philadelphia

Simonon had de nacht voordien op de sofa doorgebracht bij een nietsvermoedende student die hij op de website couchsurfing had ontmoet, laten de Amerikaanse autoriteiten weten. De man werd door agenten omsingeld en bood geen weerstand bij zijn arrestatie.



"Voortvluchtigen die flagrante misdrijven plegen in hun thuisland moeten geen toevlucht zoeken in de VS", liet Marlon V. Miller van de binnenlandse veiligheidsdienst weten.



Schedelbreuk

Simonon werd gezocht voor de moord op zijn buurvrouw Christiane Darimont de voorbije zomer. Haar lichaam werd op 18 augustus gevonden in haar woning in Verviers. De vrouw was toen al enkele weken vermist. Een autopsie wees uit dat de vrouw overleed aan de gevolgen van een schedelbreuk.



Op 11 augustus vloog Simonon via Düsseldorf en Amsterdam naar New York. Tijdens de week dat hij in Philadelphia verbleef, gebruikte hij een valse naam om een account aan te maken op crowdsurfing en verbleef hij bij drie mensen die hij zo leerde kennen.



Tip uit Brussel

Donderdag kregen agenten van de binnenlandse veiligheid een tip van hun kantoor in Brussel dat Simonon vermoedelijk in Philadelphia verbleef. Samen met de spoorwegpolitie, de douanediensten en geheimagenten werd de man opgespoord. Het federale parket van ons land vroeg inmiddels om zijn uitlevering, zo melden Amerikaanse media.



"Door de nauwe samenwerking tussen de Amerikaanse en Belgische autoriteiten werd de verdachte gearresteerd. Hij zal overgebracht worden naar zijn thuisland om daar berecht te worden", verklaarde Bryan McPherson van de Homeland Security in Philadelphia. Waarom Simonon naar Philadelphia reisde, is volgens McPherson nog onduidelijk.