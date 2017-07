Belgische alpinist komt om in Italiaanse Alpen

De Belgische alpinist was zaterdagochtend om 5.30 uur vertrokken uit de berghut 'Quintino Sella', op 3.585 meter hoogte, om de westelijke top (4.480 meter) van de Lyskamm te bedwingen. Volgens Italiaanse media heeft hij de top wel degelijk gehaald, maar is hij daarna niet meer gezien of opgemerkt door andere bergbeklimmers.



Toen hij 's avonds niet terugkeerde naar de berghut werd er alarm geslagen. Er werd onder meer een helikopter ingezet om onze landgenoot te zoeken, zonder succes. Zondagochtend werd de zoektocht verder gezet, maar die werd bemoeilijkt door de felle wind op de flanken van de Lyskamm, die naast een slechte reputatie ook een bedenkelijke bijnaam heeft: 'Menschenfresser'.



Gisteren in de namiddag werd zijn lichaam dan toch opgemerkt door een helikopter. Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt het lichaam vandaag geborgen.