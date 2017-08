Belgen durven wel nog op reis te gaan

Het dodental van de aanslag op de Ramblas in Barcelona eiste dertien mensenlevens. Dat aantal kan de komende dagen nog oplopen. Uiteraard is dat het grootste verlies dat de Catalaanse hoofdstad donderdag leed. Maar ook op het vlak van toerisme moet de stad zich voorbereiden op een herstelperiode. Na elke aanslag weerklinken dezelfde woorden: 'We mogen onze levensstijl niet aanpassen.' In de praktijk blijken die principes flexibeler. Frankrijk lokt nog altijd minder toeristen dan voor de aanslagen op Charlie Hebdo, de Bataclan en in Nice. Toeristisch Brussel moest een jaar bekomen van de terreur.