Jemen Plus

Behalve door oorlog wordt Jemen nu ook getroffen door cholera: "Situatie is dramatisch"

Sinds cholera in april dit jaar in Jemen uitbrak, heeft de ziekte zich over 21 van de 22 provincies van het land verspreid. In totaal 360.000 mensen zijn besmet, waarvan er 1.800 aan de ziekte zijn bezweken. "Hulp is dringend nodig."