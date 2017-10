Banden tussen campagneleider Trump en Russische oligarch veel sterker dan gedacht

De banden tussen de gewezen campagneleider van Donald Trump, Paul Manafort, en een Russische oligarch gaan veel verder dan aanvankelijk werd aangenomen. NBC News kon een zakenrelatie ter waarde van 60 miljoen aan het licht brengen tussen Manafort en de oligarch Oleg Deripaska, die nauwe contacten met het Kremlin onderhoudt.

Het Amerikaanse NBC News ontdekte een financiële transactie van 26 miljoen dollar naar een rekening in Cyprus die gekoppeld is aan een van de bedrijven van Manafort. Het zou gaan om een lening van de Russische oligarch en miljardair Oleg Deripaska aan Manafort. Dat brengt de totale waarde van de verhandelingen tussen Manafort en Deripaska van de voorbije tien jaar op 60 miljoen dollar.

Reactie Manafort

De woordvoerder van Manafort, Jason Maloni, wou geen details kwijt maar deelde wel mee dat "Manafort niets verschuldigd is aan klanten, niet vandaag, en ook niet toen hij voor Trumps campagne aan het werk was."



Later heeft Maloni die verklaring echter herzien, die nu luidt: "Volgens de nieuwste berichten werd Manafort zowel voor als na de verkiezingscampagne afgeluisterd. Hij roept de Amerikaanse overheid op om bezwarend materiaal van contact tussen hem en niet-Amerikanen vrij te geven, om eindelijk een einde te maken aan deze wilde samenzweringstheorieën. Manafort heeft niet met de Russische regering samengewerkt."



De Rus Deripaska reageerde niet op het verzoek voor commentaar.

Centraal figuur in onderzoek naar inmenging

Manafort nam in augustus 2016 ontslag als campagneleider van Trump nadat hij in opspraak was gekomen wegens verdachte financiële transacties vanuit Oekraïne.



Manafort is nu een centrale figuur in het onderzoek geleid door voormalig FBI-baas Robert Mueller naar de vermoedelijke Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van vorig jaar.