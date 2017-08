Baby geboren in India die 'zwanger' is van tweelingbroer

Tijdens een routinescan op een negentienjarige zangere vrouw was in de maag van de foetus een soort van massa met inbegrip van beenderen te zien, zo legde radiologe Bhavna Thorat uit. Meteen na de geboorte op 20 juli bleek uit een nieuwe scan dat in de maag van de baby een half gevormde andere baby zat, met hersenen, arm en benen.



De moeder was zwanger geraakt van een tweeling. Maar één van hen raakte in het lichaam van de andere ingekapseld. De parasiet-tweeling groeide dertien weken, maar stopte daarna met ontwikkelen. De baby onderging vorige week een ingreep om de afgestorven foetus te verwijderen. Die bleek zeven cm lang te zijn en zowat 150 gram te wegen.



Er waren geen complicaties. De moeder en de boreling zijn nog steeds in het ziekenhuis maar verkeren in goede gezondheid.



Wereldwijd zijn slechts honderd dergelijke gevallen van foetus-in-foetu in kaart gebracht.