In de Noord-Engelse stad Newcastle is vanochtend een auto ingereden op gezinnen die waren samengekomen om in een nabije moskee aan de gebeden voor het Suikerfeest (Eid al-Fitr) deel te nemen. Dat melden de kranten Daily Mail en Daily Mirror. Volgens de politie is het incident niet terreurgerelateerd.

Bij het incident zijn vijf gewonden gevallen. Niet veel later werd een 42-jarige vrouw aangehouden bij het sportcentrum van Westgate. Een helikopter en gewapende politie-agenten snelden ter plaatse.