Australië trekt 280 miljoen uit voor bestrijding vuurmier, "ergste plaag in het land ooit"

De Australische overheid heeft beslist 280 miljoen euro uit te trekken om een grote plaag van vuurmieren te bestrijden die een bedreiging vormt voor het land. Het is de tweede grote bio-veiligheidsoperatie tegen het beestje in de geschiedenis van het land.

De vuurmier verspreidt zich al jaren als een ware plaag over het land en moet nodig bestreden worden. Gisteren besloten meerdere landbouwministers in Melbourne om 411 miljoen dollar - dat is 280 miljoen euro - vrij te maken om de plaag van vuurmieren de komende tien jaar te bestrijden. Al eerder adviseerde de milieuorganisatie National Red Imported Fire Ants Eradication Program, speciaal in het leven geroepen om de vuurmier te bestrijden, de Australische overheid om 358 miljoen euro vrij te maken. Het bestrijden van vuurmier kost Australië honderden miljoenen: het land heeft er tot nu toe al 309 miljoen euro aan uitgegeven. Lees ook: Grootste plaag in geschiedenis: ziljoenen vuurmieren teisteren Australië

Hoe de vuurmier precies in het land is gekomen, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk is de vuurmier ergens begin 2001 meegekomen met een containerschip en zo in Brisbane aan land gekomen. Sindsdien trekken de vuurmieren als een plaag over het land. Australië is sinds de ontdekking van het beestje meteen begonnen met de bestrijding ervan, maar de mier lijkt onuitroeibaar en blijft steeds opduiken. Onderzoekers denken dat het de ergste plaag is die het land ooit heeft gekend.

De vuurmier is een zogenaamde exoot, een organisme dat zich heeft gevestigd op plekken waar het oorspronkelijk niet vandaan komt. De roots van de vuurmier liggen in Brazilië. Via transportmiddelen als containerschepen en vliegtuigen zijn de insecten verder uitgeweken naar onder meer de Verenigde Staten, Taiwan, China, Nieuw-Zeeland en Australië. Een eigenschap van exoten is dat ze zich makkelijk aanpassen aan nieuwe leefomstandigheden.

Gevaar voor de natuur ©Thinkstock Als de vuurmier niet bestreden wordt, zijn boeren en milieudeskundigen bang dat het verwoestende gevolgen zal hebben voor de landbouw, dieren in het wild, het toerisme en het buitenleven. De vuurmieren zouden grote veranderingen in het ecosysteem kunnen aanrichten: ze eten zaden en bestuivende diersoorten, en zouden zelfs hele soorten kunnen uitroeien.