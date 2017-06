Australië sluit deal van 70 miljoen dollar met vluchtelingen

Australië houdt er een zeer repressief asielbeleid op na. Om te verhinderen dat ze opnieuw koers zetten naar Australië, worden bootvluchtelingen door de Australische overheid ondergebracht in kampen op eilanden in de Stille Oceaan. Onder meer op het eiland Manus voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea is zo'n detentiecentrum.



Huidige en voormalige gedetineerden van dat centrum beschuldigden de overheid ervan verantwoordelijk te zijn voor de fysieke en psychologische schade die ze leden tijdens hun verblijf op het eiland. Daarnaast eisten ze een schadevergoeding vanwege wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het Hooggerechtshof van Papoea-Nieuw-Guinea noemde de detentie van asielzoekers op het eiland ongrondwettelijk.



"Hoewel geen enkel bedrag opweegt tegen de verschrikkelijke omstandigheden waarin de gevangenen terechtkwamen, hopen we dat de schikking hen de kans kan geven om deze zwarte bladzijde in hun leven om te keren", zei Andrew Baker, een van de advocaten van de vluchtelingen en asielzoekers.