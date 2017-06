Australië hervat luchtoperaties in Syrië

Het Russische leger had maandag gewaarschuwd dat alle vliegtuigen en drones van de internationale coalitie die ten westen van de Eufraat vliegen, "zullen worden gevolgd". Ze zullen ook als "doelwit gelden" voor de Russische luchtafweer en luchtmacht in Syrië, zo klonk het toen. De Russische dreigementen kwamen er nadat een Amerikaans gevechtsvliegtuig een Syrisch jachtvliegtuig had neergehaald.



Voorzorgsmaatregel

Als gevolg van de Russische uitspraken, had Australië beslist om zijn luchtmissies in Syrië tijdelijk op te schorsen. "Het was een voorzorgsmaatregel, om de coalitie toe te laten een inschatting te maken van het operationele risico. De opschorting is intussen weer opgeheven", zo deelt een woordvoerder van Defensie donderdag mee.



Australië maakt deel uit van de internationale coalitie die, in het kader van de strijd tegen de terreurgroep IS, militaire operaties uitvoert in Syrië en Irak.