Aung San Suu Kyi: een bejubelde Nobelprijs-winnaar die massamoord goedpraat, het bestaat

Er was een tijd dat zij in de galerij van goede mensen naast Nelson Mandela en Martin Luther King mocht staan: Aung San Suu Kyi, de Birmese dissidente die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede won.

Deze tengere, mooie dame met de bloemen in het haar, had dan ook alles om uit te groeien tot een heldin van de mensenrechten. Enkel haar afkomst maakte al dat ze voor vele Birmezen ongenaakbaar was: ze is de dochter van onafhankelijkheidsheld generaal Aung San, die in 1947 werd vermoord. Daarom was ze voorbestemd om in 1988 aan het hoofd te komen van een populaire revolte tegen een militaire junta.