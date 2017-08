Artsen zonder Grenzen schort reddingsoperaties in de Middellandse Zee op

Artsen zonder Grenzen wil voorlopig geen zoek- en reddingsoperaties meer in de Middellandse Zee uitvoeren. Het 'Maritime Rescue and Coordination Centre' in Rome (MRCC) heeft de hulporganisatie gewaarschuwd voor veiligheidsrisico's in verband met de bedreigingen van de Libische kustwacht.

De organisatie doelt daarmee op berichten dat de Libische autoriteiten een eigen "search and rescue zone" (SAR-zone) willen vastleggen, die de toegang voor ngo's tot de internationale wateren moet beperken. "Als dit voornemen hard wordt gemaakt en de waarschuwingen ook in daden worden omgezet, kan dat volgens ons zware gevolgen hebben. Er zullen meer mensen omkomen op de Middellandse Zee en meer mensen vastzitten in Libië", klinkt het in de mededeling. De onlangs goedgekeurde operatie van de Italiaanse marine ter ondersteuning van de Libische kustwacht is een bijkomend "zorgwekkend element in een steeds vijandiger wordende omgeving voor levensreddende operaties". Artsen zoner Grenzen beticht de Europese landen ervan om samen met de Libische autoriteiten migranten te beletten op zoek te gaan naar veiligere oorden. Artsen zonder Grenzen was tot dusver met het schip Vos Prudence actief op de Middellandse Zee. Een team van de organisatie zal wel aan boord blijven van het reddingsschip Aquarius van SOS Méditerranée voor de medische behandeling van geredde migranten.