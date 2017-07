Artsen zonder Grenzen opnieuw actief in Kunduz na Amerikaanse bombardementen

Het nieuwe ziekenhuis zal zeven dagen op zeven mensen met lichte verwondingen en lichte brandwonden verzorgen, maar zal 's nachts gesloten blijven. Dat zegt de AZG-verantwoordelijke voor Afghanistan, Silvia Dallatomasina. "We hebben besloten om onze medische activiteiten in Kunduz te hervatten, omdat de behoefte er is, maar we moeten stap voor stap gaan en deze kliniek is de eerste", vertelde ze.



Er wordt gestart met één dokter en vijf verpleegsters. "Tegelijkertijd leggen we de laatste hand aan akkoorden met verschillende partijen in het conflict over de opening van een ziekenhuis in de loop van 2018", voegde Dallatomasina toe.