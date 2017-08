Arrestatie Nederlandse vastgoedmagnaat kadert in corruptie-onderzoek Glenn Audenaert

Zweegers werd gisteren opgepakt tijdens een routinecontrole door de politie in havens en op plezierjachten. Hij maakte een tocht met zijn familie aan boord van het luxejacht Unicorn, dat onder de vlag van de Kaaiman-eilanden vaart. De man werd in afwachting van zijn uitlevering aan België overgebracht naar de Poggioreale-gevangenis in Napels, melden Italiaanse media.



Verhuis federale politie

Audenaert werd in 2012 door de onderzoeksrechter in Dendermonde in verdenking gesteld van schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte. In september 2015 werd hij ook in verdenking gesteld van passieve corruptie en witwassen. Hij werd toen vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Het is in het kader van dat onderzoek, dat onder meer draait rond de verhuis van de federale politie naar het voormalige Rijksadministratief Centrum in Brussel, dat Zweegers opgepakt werd. Zijn vastgoedbedrijf Breevast is mede-eigenaar van het gebouw.



Het parket geeft geen details over het onderzoek. "De betrokkene werd van zijn vrijheid beroofd in het kader van een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de onderzoeksrechter in Dendermonde", zegt een woordvoerder. Zweegers zal binnen korte termijn overgeleverd worden aan ons land en zal dan voor de onderzoeksrechter in Dendermonde moeten verschijnen. In hetzelfde onderzoek werd in maart ook de lobbyist Koen Blijweert opgepakt, maar hij werd kort daarna om gezondheidsredenen vrijgelaten onder voorwaarden.