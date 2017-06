Ariana Grande binnenkort ereburger van Manchester?

De stad moet daarvoor nog wel de procedures wijzigen. Nu kunnen alleen inwoners van Manchester het ereburgerschap van de stad krijgen. De voorzitter van de raad noemt de nasleep van de tragedie na afloop van het concert van Ariana "een passend moment om te kijken naar de manier waarop we gedenkwaardige bijdragen aan het leven in en het succes van de stad eren."



De 23-jarige zangeres organiseerde na de aanslag op 22 mei een benefietconcert in Manchester, waarbij miljoenen werden opgehaald voor een noodfonds dat na het drama werd opgericht. Ze is daarmee volgens de gemeenteraadsleider een voorbeeld voor de veerkracht en het medeleven van de stad, die "liefde en moed in plaats van haat en angst" toonde in de weken na de aanslag.



De plannen voor de wijziging worden 12 juli in de raad besproken.