Antiterreuroperatie rond Sagrada Familia: vals alarm

Bomb squad deployed to check van parked near #SagradaFamilia church, #Barcelona https://t.co/F7B5Sq23lA pic.twitter.com/TeTFbC07cJ — NB breaking(@ nbbrk) 11/09/17 02:00

Eerder vandaag was een alarmmelding binnengekomen bij de politie over mogelijke aanslagen. Dat leidde tot verscherpte wegcontroles.



Volgens Reuters heeft de politie één verdachte opgepakt in de stad.



Volgens de krant el Periódico werd tot de antiterreuractie besloten nadat er alarm was geslagen over een verdacht pakket in een geparkeerde bestelwagen. De politie bevestigde dat bomexperts ter plaatse zijn gekomen om met behulp van een robot te onderzoeken of het om een explosief ging. Dat bleek anderhalf uur na de 'lockdown' niet het geval.



De terroristische aanslagen op de Ramblas in Barcelona en Cambrills, van 17 en 18 augustus, eisten zestien doden en 125 gewonden. De aanslagen werden toen opgeëist door Islamitische Staat (IS). De terroristen die de aanslagen pleegden, hadden als mogelijk doelwit ook de Sagrada Familia op het oog.



Net als de Ramblas is de onvoltooide kathedraal van architect Antoni Gaudí een toeristische trekpleister van Barcelona.