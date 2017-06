Anti-shariabetogingen in de VS leiden tot rellen

De betogingen werden georganiseerd door de groepering Act for America om "voor mensenrechten voor iedereen te strijden", aldus de groepering. Southern Poverty Law Center, dat extremistische bewegingen onderzoekt, omschrijft ACT echter als een haatgroep tegen moslims.



In Seattle werden een paar dozijn betogers geconfronteerd door honderden tegenbetogers. Politie moest er pepperspray gebruiken om een groot gevecht te stoppen en arresteerde drie mensen.



In de Minnesota State Capitol werden 7 mensen gearresteerd, maar er vielen geen gewonden.



In New York kwamen 100 betogers op straat, terwijl meer dan 200 tegenbetogers op de been werden gebracht. Beide groepen werden door de politie van elkaar gescheiden gehouden.



De betoging werd verboden in Oregon, waar twee weken geleden twee mannen doodgestoken werden omdat ze opkwamen voor twee moslima's .