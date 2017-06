Analisten vinden oorsprong van wereldwijde hack bij Oekraïens softwarebedrijf

De afdeling cybermisdrijven van de Oekraïense politie verklaarde dat een software upgrade van M.E.Doc onbewust het virus bevatte. Microsoft meldt in een blogpost dat de oorspronkelijke infectie "afkomstig lijkt te zijn van de software van de Oekraïense firma M.E.Doc" en dat het bewijzen heeft dat het virus zich begon te verspreiden vanuit de updates van de softwareproducent.



Ook cyberbeveiligingsbedrijf FireEye legt de oorsprong van de malware bij hetzelfde bedrijf. M.E.Doc weigerde elk commentaar. In een post op Facebook stelt het bedrijf dat grote antivirusbedrijven hun software hebben doorgelicht en dat het bedrijf geen verantwoordelijkheid draagt voor het verspreiden van het virus.



Het bedrijf stelt dat het, net als andere bedrijven, zag hoe haar diensten besmet raakten door de aanval en dat het alles in het werk stelt om de zaak te repareren.



De cyberaanval dook gisteren eerst op in de overheidssystemen in Kiev en legde toen tal van bedrijven lam. Meer dan 80 grote bedrijven in Rusland en Oekraïne werden getroffen, waarna de hack zich snel verspreidde naar Europa, de VS en Azië.



Containerbedrijf Maersk was één van de zwaarst getroffenen en heeft alle computersystemen stilgelegd om de impact van de hack op te meten. Maersk plaatste intussen een vacature in Kiev voor mensen met ervaring met M.E.Doc.