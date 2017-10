Amnesty levert nieuwe bewijzen voor vervolging Rohingya in Myanmar: "Uiten van verontwaardiging volstaat niet langer"

De afgelopen weken sloegen in de Myanmarese provincie Rakhine al meer dan 530.000 Roghingya op de vlucht. Voor het rapport "My world is finished: Rohingya Targeted in Crimes against Humanity in Myanmar" voerde AI gesprekken met meer dan 120 van hen. De mensenrechtenorganisatie interviewde ook 30 dokters, hulpverleners, journalisten en Bengalese ambtenaren. Experten van de organisatie analyseerden daarnaast satellietbeelden en -data, en verifieerden foto's en video's met beelden vanuit Rakhine.