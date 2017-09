Amnesty International: "Bahrein gebruikt repressie om dissidente stemmen het zwijgen op te leggen"

Het rapport 'No one can protect you: Bahrain's year of crushing dissent' documenteert hoe, tussen juni 2016 en juni 2017, minstens 169 kritische stemmen en hun familieleden gearresteerd, gefolterd en bedreigd werden of een reisverbod opgelegd kregen van de autoriteiten.



Sinds midden 2016 wordt het recht op vrije meningsuiting in Bahrein systematisch aangevallen door de autoriteiten, luidt het. "De belangrijkste doelwitten van deze aanval zijn mensenrechtenverdedigers, advocaten, journalisten, politieke activisten, Sjiitische geestelijken en vreedzame demonstranten. Zelfs activisten die in het buitenland leven krijgen te maken met pesterijen en intimidatie."



Foltering

Tussen juni 2016 en juni 2017 registreerde Amnesty negen gevallen van foltering van dissidenten in de gevangenis, waarvan acht gevallen in mei 2017. De organisatie vraagt aan de Bahreinse autoriteiten om toegang te verschaffen aan de VN-Speciale Rapporteur van foltering en internationale mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International zodat er toezicht gehouden kan worden op de mensenrechtensituatie in het land.



Amnesty klaagt het gebrek aan kritiek van de internationale gemeenschap aan: "Ondanks de grote achteruitgang en de ernstige mensenrechtenschendingen in Bahrein, hoor je geen of zeer gematigde kritiek van andere overheden. Daarbij ook de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk, twee landen die een grote invloed hebben in Bahrein. Dat leidt ertoe dat de Bahreinse overheid zich gesterkt voelt om ook de laatste dissidente stemmen in het land het zwijgen op te leggen," zegt Philip Luther, Amnesty's onderzoeksdirecteur voor de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika. "De toekomst voor de mensenrechten in Bahrein ziet er slecht uit indien de overheidsrepressie blijft doorrazen."



Wapenleveringen

In het rapport somt Amnesty ook de landen op die recent aan Bahrein wapens leverden die ingezet kunnen worden voor repressieve doeleinden, waaronder België. "Meer bepaald het Waalse Gewest heeft de afgelopen jaren verschillende licenties toegekend voor wapentransfers naar Bahrein, waaronder zaken gecatalogeerd als gepantserde voertuigen of onderdelen", klinkt het. Amnesty vraagt aan de betrokken landen om alle wapentransfers te stoppen tot de Bahreinse autoriteiten een grondig en onafhankelijk onderzoek voeren naar de aantijgingen van buitensporig geweld en dergelijke uitrusting enkel nog gebruiken in lijn met het internationaal recht.