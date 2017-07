Amerikaanse vicepresident Pence belooft militaire steun aan Baltische staten

"Wij staan naast de mensen en de volkeren van Estland, Letland en Litouwen. En dat zullen we altijd doen", beloofde de plaatsvervanger van president Donald Trump na de vergadering in de Estse hoofdstad Tallinn. Hij gebruikte daarbij bijna exact dezelfde woorden als in een toespraak tot Amerikaanse soldaten en het door Groot-Brittannië geleide NAVO-bataljon in Estland.



De VS staan pal achter Artikel 5 van het NAVO-verdrag waarin de NAVO-lidstaten elkaar in geval van een aanval wederzijdse hulp garanderen. "Wij staan hier samen en in de hele wereld, omdat een sterke en verenigde NAVO vandaag noodzakelijker is geworden sinds de ineenstorting van het communisme een kwarteeuw geleden", zei Pence. De grootste bedreiging wordt daarbij gevormd door het schrikbeeld van een Russische agressie.



De vicepresident reageerde eerder terughoudend op de aangekondigde strafmaatregelen van Moskou tegen ambassadepersoneel en honderden Amerikaanse diplomaten. "De diplomatieke maatregelen van Moskou zullen de VS niet afhouden om de veiligheid te garanderen van onze bondgenoten en de vrijheidslievende landen overal ter wereld", aldus Pence. De VS blijven hopen op een verbetering van de relaties met Rusland.