Amerikaanse verpleegster gearresteerd die weigert bloedtest patiënt mee te geven aan politie

Volgens de regels van het University of Utah Hospital mogen dokters en verpleegkundigen enkel de resultaten van bloedtesten aan de politie doorgeven indien ze dus de toelating van de patiënt hebben of een schriftelijk bevel. De politie mag ook niet aandringen om bloed af te nemen bij een patiënt tenzij ze aan die volwaarden voldoen. De politie van Salt Lake City is destijds zelfs akkoord gegaan toen het ziekenhuis die nieuwe regel implementeerde.

Bewijs

Verpleegster Alex Wubbels had de agenten een bewijs voorgelegd van de geschreven regel van het ziekenhuis. Bovendien konden de agenten ook meeluisteren met een telefoongesprek tussen Wubbels en een van haar bazen, die het verhaal van Wubbels bevestigde. Maar midden in het gesprek krijgt agent Jeff Payne er genoeg van: hij wordt kwaad omdat ze geen bloed wil afnemen bij de patiënt, die slachtoffer was van een verkeersongeluk, en arresteert de verpleegster meteen. Payne laat Wubbels een halfuur in een hete politiewagen zitten, maar laat hij uiteindelijk vrij omdat ze inderdaad gewoon de wet heeft gevolgd.

De politie is een intern onderzoek gestart. De agent in kwestie mag geen bloed meer ophalen voor politieonderzoek, maar is niet geschorst. De chef van het departement heeft zijn verontschuldiging aangeboden aan Wubbels. De verpleegster zelf zegt dat ze nog erg in de war is over het incident. "Iemands bloed afnemen wordt afgedaan als iets simpel, maar bloed is jouw bloed, dat is jouw eigendom", zegt Wubbels.