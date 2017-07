Amerikaanse Senatoren stellen vakantie uit om Trumpcare rond te krijgen

De Republikeinse Senatoren moeten nog tot halfweg augustus in Washington blijven, "omdat er meer tijd nodig is om belangrijke wetten helemaal af te krijgen, dankzij het gebrek aan samenwerking van onze vrienden aan de andere kant van het gangpad", zei Republikeins Senaatsvoorzitter Mitch McConnel met een onverholen sneer naar de Democratische collega's.



Concreet moeten de Senatoren nog enkele delen van de vroegere ziekteverzekering onder president Barack Obama intrekken, vooraleer vervanger Trumpcare volledig in werking kan treden. Daarnaast liggen ook nog enkele dossiers rond belastingen en begroting op tafel.