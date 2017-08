Amerikaanse Senaat akkoord met benoeming Christopher Wray als nieuwe FBI-directeur

De aanstelling van de 50-jarige Wray werd goedgekeurd met 92 voor- en 5 tegenstemmen. Wray neemt de plaats in van James Comey, die in mei ontslagen werd door de Amerikaanse president Donald Trump. Comey leidde het onderzoek naar mogelijke banden tussen Rusland en Trumps campagneteam.



Wray is een oud-procureur die nog gewerkt heeft in de regering van George W. Bush. Van 2003 tot 2005 was hij op het ministerie van Justitie verantwoordelijk voor de strafrechtelijke sectie.