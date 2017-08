Amerikaanse rechter: "Genoeg beenruimte op vliegtuig is een recht"

Luchtvaartmaatschappijen mogen zelf beslissen hoeveel (of weinig) beenruimte hun passagiers krijgen. Daar bestaan geen richtlijnen voor. Hetzelfde geldt voor de omvang voor de vliegtuigzetels, maar daar komt binnenkort verandering in. Dat heeft een Amerikaanse rechter beslist in een zaak aangespannen door Flyers Rights, een vereniging van vliegtuigpassagiers.

Die haalde aan dat de gemiddelde vliegtuigzetel steeds kleiner wordt. De zitting was begin de jaren 2000 gemiddeld zo'n 47 centimeter breed. In 2005 was dat nog zo'n 43 centimeter. En ook de beenruimte tussen twee stoelen gaat er vaak op achteruit: van 89 naar ongeveer 78 centimeter.