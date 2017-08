Amerikaanse rapper overleeft gewapende overvallen maar wordt dan toch doodgeschoten

Op internet verklaarde Yung Mazi dat hij werd achternagezeten. In 2015 publiceerde hij een filmpje vanuit een ziekenhuisbed en sprak hij van "schutters".



Eind 2016 werd hij in een wafelhuis onder vuur genomen. Uren na de aanval schreef hij op Twitter: "God maakte me 'bulletproof'". De tweet werd later gewist.



Volgens de krant werd de rapper 31 jaar oud, volgens een lokale tv-zender was hij 28 jaar.