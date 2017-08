Witte Huis bevestigt: Steve Bannon moet opstappen

JUST IN: White House on Bannon: "John Kelly and Steve Bannon have mutually agreed today would be Steve's last day." https://t.co/4n07J8PHiT pic.twitter.com/DUvVuocuSE

"Ik denk niet dat er een kans is dat het Witte Huis ooit normaal zal functioneren zolang er een gek woont", aldus Mark Salter, een jarenlange adviseur van de Republikeinse senator John McCain, over Bannon. "Hij is bereid iets te tolereren dat niet te tolereren is." Bannon, aanhanger van de alt-rightbeweging, zou de drijvende kracht zijn achter de veel te voorzichtige houding van Trump richting extreem-rechtse activisten.

Maar vanwege de aanhoudende en felle kritiek in het weekeinde op Trumps weigering om de rechts-extremistische groepen in Charlottesville bij naam te noemen en te te veroordelen, is de druk toegenomen op de president om zich eindelijk te ontdoen van zijn belangrijkste strateeg in het Witte Huis. Die druk komt zowel van critici van de president als van Republikeinen.

Aanvaring

Volgens een tiental medewerkers en oud-medewerkers van Trump is Bannon de laatste tijd flink in aanvaring gekomen met Kelly, de man die orde op zaken moet stellen in het Witte Huis. De oud-generaal van de mariniers zou de topadviseur te kennen hebben gegeven dat hij diens 'machinaties' in het Witte Huis niet meer tolereert. Bannon zou met name de kwade genius zijn achter gelekte verhalen naar diverse media over Trumps nationale veiligheidsadviseur, oud-generaal H. R. McMaster.

McMaster heeft het de afgelopen weken verbruid bij de alt-rightbeweging omdat hij diverse medewerkers van de veiligheidsraad de laan heeft uitgestuurd. Zij lagen goed bij rechtse en nationalistische groepen. Hierop begonnen diverse nieuwssites, waaronder Breitbart, een campagne tegen McMaster. Een rechtse blogger lanceerde zelfs een website waarop beschadigende informatie over de oud-generaal zou worden gepubliceerd. Op maandag schaarde senator McCain zich achter McMaster. Hij noemde de campagne tegen de nationale veiligheidsadviseur 'schandelijk'.

Volgens een bron, die sprak met CNN, waren de geruchten in de afgelopen maanden over Bannons ondergang overdreven. Maar nu zouden er serieuze gesprekken gaande zijn in het Witte Huis of er nog wel een plaats is in een door Kelly gestroomlijnde Trump-regering voor Bannon. "Ik denk dat hij in problemen is en die problemen heeft hij aan zichzelf te danken", zegt Roger Stone, die de president al lang kent en hem af en toe nog van advies dient.