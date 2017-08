Amerikaanse fregat in aanvaring gekomen met vrachtschip in de buurt van Singapore

Het marineschip was onderweg naar de haven van Singapore voor een routinebezoek.



Volgens het persbericht van de Amerikaanse marine zijn er op dit moment zoek- en reddingsacties bezig in samenwerking met de lokale autoriteiten.



Volgens eerste berichten heeft de torpedobootjager schade opgelopen aan de bakboordachterzijde, waar hij werd geraakt door de 183 meter lange tanker.



In juni dit jaar botste een ander Amerikaans marineschip, de USS Fitzgerald, tegen een Filippijns containerschip voor de kust van Japan. Daarbij kwamen 7 bemanningsleden om het leven. Drie anderen raakten gewond.