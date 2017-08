Amerikaanse destroyer botst met tanker in de buurt van Singapore: 10 vermisten

Het marineschip was onderweg naar de haven van Singapore voor een routinebezoek toen het in aanvaring kwam met de olietanker.



Volgens het persbericht van de Amerikaanse marine zijn er op dit moment zoek- en reddingsacties bezig in samenwerking met de lokale autoriteiten. Het marineschip USS America neemt ook deel aan de zoekactie. Van daaruit vliegen Seahawk- en Osprey-helikopters.



Volgens eerste berichten had de torpedobootjager schade opgelopen aan de bakboordachterzijde, waar hij werd geraakt door de 183 meter lange tanker. Hoe groot de schade is en hoe de aanvaring kon gebeuren, is nog niet duidelijk.



De USS John S. McCain is vernoemd naar de grootvader en vader van senator John McCain, beiden admiraals in de Amerikaanse marine. De voormalige presidentskandidaat tweette gisteren al mede in de naam van zijn echtgenote: "Cindy en ik bidden voor de marinemensen aan boord van de USS John McCain - we waarderen het werk van de betrokkenen bij de reddingsoperatie."



In juni dit jaar botste een ander Amerikaans marineschip, de USS Fitzgerald, tegen een Filippijns containerschip voor de kust van Japan. Daarbij kwamen 7 bemanningsleden om het leven. Drie anderen raakten gewond.

Cindy & I are keeping America's sailors aboard the USS John S McCain in our prayers tonight - appreciate the work of search & rescue crews https://t.co/jzk9giXbfg — John McCain(@ SenJohnMcCain) 20/08/17 02:00