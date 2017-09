Trump sluit deal met Democraten, tot ontzetting van Republikeinen

Trump noemde de Democratische leiders Chuck Schumer en Nancy Pelosi, de aartsvijanden van de Republikeinen, na het akkoord over de schulden, liefkozend bij hun voornaam. Verrassend, op zijn minst. De kwestie was bovenal technisch. Het ging over de staatsschuld. In de Verenigde Staten zit een wettelijke limiet aan de staatsschuld, die om de zoveel tijd moet worden verhoogd. Gebeurt dat niet, dan mag de overheid geen geld meer uitgeven en valt het land stil.