Amerikaans ministerie van Justitie wil info over mensen die naar anti-Trump-site surften

De website, disrupt20.org, is Trump al langer een doorn in het oog. Activisten gebruiken het platform om de onvrede tegen de president te verzamelen en protesten te organiseren.

Het departement Justitie houdt de website al maanden in de gaten en wil nu gegevens van alle mensen die de site hebben bezocht. Provider DreamHost is niet van plan dat verzoek in te willigen. "Dit is duidelijk machtsmisbruik van een overheidsinstantie."

Het departement zwaait daarop met een huishoudingsbevel, dat toegang moet verschaffen tot de adressen, telefoonnummers en mailadressen van iedereen die te maken heeft met de website. Een ernstige inbreuk op de privacy, zo treden verschillende critici DreamHost bij.