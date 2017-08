Amerikaans defensieminister bevestigt: VS sturen extra troepen naar Afghanistan

"Ja ik heb decreten ondertekend, maar het is nog niet compleet", aldus Mattis aan de pers, zonder een cijfer te geven over hoeveel soldaten er naar Afghanistan worden gestuurd. "Met andere woorden, ik heb sommige van de decreten ondertekend voor troepen die zullen gaan en we zijn de specifieke gevallen aan het identificeren."

Mattis voegt nog toe dat de extra troepen "het Afghaanse leger moet helpen om op een efficiëntere manier te vechten. Het zijn meer adviseurs, meer helpers, die bijvoorbeeld bijstand kunnen leveren aan de artillerie."

Eerder werd al duidelijk dat de VS het aantal soldaten in Afghanistan met bijna 4.000 zou verhogen. Gisteren meldde het Pentagon ook nog dat er momenteel 11.000 Amerikaanse soldaten in Afghanistan zijn, ruim een kwart meer dan het aantal van 8.400 dat tot dusver werd opgegeven.