Amerikaans Congres wil scherpere sancties tegen Rusland

De Europese Unie heeft afwijzend gereageerd op de nieuwe maatregelen tegen Rusland. De EU roept de Verenigde Staten op samen te werken met G7-partners en niet eenzijdig sancties af te kondigen. In een verklaring zegt de Europese Unie dat het wetsvoorstel vooral een nationaal Amerikaans belang dient. Europa waarschuwt dat er onvoorziene consequenties kunnen zijn van de sancties. Eerder gaf Duitsland al aan dat Rusland terug kan slaan met sancties tegen Europese bedrijven. Amerikaanse media voorzien over de Ruslandsancties ook een botsing met het Witte Huis waar president Donald Trump het niet eens is met één onderdeel van het voorstel. De politici willen dat elke toekomstige versoepeling van de Russische sancties eerst door het Congres wordt goedgekeurd. Ze hebben die clausule toegevoegd omdat ze bang zijn dat Trump te mild is voor de Russische president Vladimir Poetin. Trump moet de wet nog tekenen.

Amerikaans grondgebied

Congresleden besloten ook over strengere economische straffen voor Noord-Korea en Iran maar daarover wordt geen onenigheid verwacht. "Noord-Korea, Iran en Rusland hebben elk op hun eigen manier hun buurlanden bedreigd en actief geprobeerde de Amerikaanse belangen te ondermijnen", aldus een verklaring van Congresleden. Een van de maatregelen is dat Noord-Koreaanse schepen niet in Amerikaanse wateren mogen. Wie meewerkt aan Irans rakkettenprogramma kan gestraft worden.



Tegen Rusland stelde voormalig president Barack Obama in december al sancties in. De Russen mogen onder meer een aantal diplomatieke gebouwen op Amerikaans grondgebied niet meer gebruiken. Rusland wil weer toegang krijgen tot die eigendommen, maar met de nieuwe sanctiemaatregelen kan de Amerikaanse president dat alleen toestaan als het Congres instemt.