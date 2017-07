Alle hotels in Hamburg volzet, dus Trump krijgt opvang van de stad

Het schema van de G20-bijeenkomst, de top van de 20 rijkste landen ter wereld, is sinds februari van dit jaar bekend. Naast de 20 wereldleiders zelf reizen naar schatting 6.000 medewerkers met hen mee, en worden er ook nog eens 3.000 journalisten verwacht die het hele gebeuren zullen verslaan.



Dat alles maakt dat zo goed als alle hotels in Hamburg en de ruime omgeving al weken volgeboekt zijn. In die mate dat zelfs de machtigste man op aarde er niet op tijd bij was, volgens onder andere het Hamburger Abendblatt en Die Welt.



Trumps beveiligingsteam wilde de president en zijn gevolg liefst te slapen leggen in het Fairmont Vier Jahreszeiten-hotel, maar dat moest de aanvraag afslaan omdat de Saoedische koning Salman het hotel al had afgehuurd. Die komt door de Qatar-crisis trouwens uiteindelijk zelf niet naar Hamburg, Saoedi-Arabië zal op de top worden vertegenwoordigd door minister van staat Ibrahim al-Assaf, voormalig minister van Financiën.



Ook zo goed als alle andere luxehotels waren ondertussen geboekt. Daardoor is Trump numoeten uitwijken naar een buitenhuis dat eigendom is van de Senaat van de stad Hamburg. Zijn staf zou dan weer in het Amerikaanse consulaat-generaal te slapen gelegd worden.



Enkele weken geleden deden de geruchten nog de ronde dat Trump in Berlijn zou slapen en 's morgens en 's avonds opgehaald zou worden per helikopter. Maar zover kwam het uiteindelijk dus niet.