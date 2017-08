Al meer dan half miljoen mensen in Jemen besmet met cholera

Volgens de WHO is het aantal nieuwe infecties sinds begin juli wel opnieuw aan het afnemen. Maar toch worden er naar schatting nog altijd meer dan 5.000 mensen per dag besmet, zo klinkt het nog.



Ergste uitbraak ooit

De cholera-epidemie in Jemen woedt al sinds april. Volgens de hulporganisatie Oxfam gaat het wereldwijd om de ergste uitbraak ooit van de infectieziekte.



Dat de bevolking in Jemen zo zwaar getroffen wordt, valt te verklaren door de intussen al meer dan twee jaar durende oorlog in het land. Als gevolg daarvan is de medische en sanitaire infrastructuur in Jemen in elkaar gestort. Meer dan de helft van de ongeveer 28 miljoen inwoners heeft geen toegang tot medische verzorging.



De Verenigde Naties zeggen dringend nood te hebben aan meer financiële steun van de rijke landen. Tot nu toe werd nog maar veertig procent opgehaald van de 2,3 miljard dollar (bijna 2 miljard euro) die nodig is voor de hulpverlening.