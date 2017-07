Al 181 Britse torenflats falen voor veiligheidstests gevelbekleding

In de nasleep van de verwoestende brand in de Grenfell Tower in Londen worden overal in Groot-Brittannië veiligheidstests verricht op de bekleding van torenflats. Daaruit is gebleken dat nog geen enkele van de 181 geteste gebouwen de test doorstaat. Dat meldt ITV vandaag.

De bekleding van de gebouwen wordt getest op vuurvastheid. Die tests worden uitgevoerd door het Department for the Communities and Local Government.



Premier Theresa May heeft de lokale autoriteiten al laten weten dat ze de tests van de overheid niet hoeven af te wachten en zelf tests mogen uitvoeren.