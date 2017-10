Agenten in Rio doden vaker én worden vaker gedood.

De agenten van Rio de Janeiro doden vaker en worden vaker gedood dan agenten waar ook ter wereld - maandag werd een Spaanse toerist doodgeschoten. De psychische nood is hoog, en de hulp schaars.

Het komt regelmatig voor dat politieagenten van Rio de Janeiro Russisch roulette spelen met hun dienstwapen. Thuis, met de kinderen erbij. Anderen gaan de straat op zonder kogelvrij vest. Met opzet, in de hoop te worden doodgeschoten. "Ze staan bekend als gewelddadige monsters", aldus Dayse Miranda, als socioloog en politicoloog verbonden aan de Staatsuniversiteit van Rio de Janeiro (UERJ). "Maar achter dat imago gaat een groot menselijk drama schuil."

Share Tussen 2006 en 2015 vermoordden ze ruim achtduizend burgers, vorig jaar waren dat er 920. Het is een wereldrecord.

Waarom is het zelfmoordcijfer onder de militaire politie van de deelstaat acht keer hoger dan onder de rest van de bevolking? Met die vraag begon Dayse Miranda. "Het was eigenlijk een postdoconderzoek", vertelt ze in haar woonkamer in Rio de Janeiro. "Maar ik stuitte op zulke mensonterende omstandigheden dat ik het niet meer los kan laten."