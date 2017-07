Agent schiet kwispelende honden neer omdat hij zich bedreigd voelde, maar verontschuldigt zich want "hij houdt van honden"

Op de camerabeelden is te zien hoe de eerste hond, Ciroc, naar buiten komt en dan een eindje van de agent kwispelend stopt. Pas nadat de agent Ciroc in zijn muil schoot, loopt hond Rocko naar de agent toe, die ook beschoten wordt. Beide honden lopen in paniek het huis terug binnen.



Nadat hij de honden heeft neergeschoten, springt de agent terug over de afgesloten tuin om aan de voordeur te gaan waar zijn collega heeft aangeklopt. Daar spreekt zijn collega met een tiener die in tranen snikt "dat er overal in huis bloed is". De agent verontschuldigt zich door te zeggen dat "hij van honden houdt" en vraagt of de honden in orde zijn.



De dochters van de familie lieten per ongeluk het alarm afgaan om 8.50 uur 's avonds. Om 8.54 hadden ze het beveiligingsbedrijf ingelicht dat het een vals alarm was. De politieagenten kwamen pas om 9.15 uur aan het huis, en klopten niet aan toen ze aankwamen volgens de familie.



De familie bracht de honden niet onmiddellijk naar de dierenarts omdat de agenten beloofden dat ze iemand van de dierenbescherming zouden sturen om de dieren naar de spoeddierenarts te brengen. Niemand kwam echter opdagen, dus moest de familie uiteindelijk alsnog zelf de honden naar een dierenarts brengen.



De honden zijn therapiedieren voor de jongste zonen die aan angststoornissen lijden. De familie moet duizenden dollars aan dierenartskosten betalen.



Er wordt geschat dat er elke dag 25 honden in de VS worden doodgeschoten door veiligheidsdiensten.



Een week nadat de honden werden neergeschoten, werd in dezelfde staat Minneapolis een Australische vrouw doodgeschoten door een agent nadat ze zelf de politie belde.



OPGEPAST: Expliciete beelden.