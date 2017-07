Agent probeert te helpen na ongeval en wordt zelf doodgeschoten

Een Amerikaanse politieman is in Indianapolis doodgeschoten door slachtoffers van een auto-ongeval, die hij net wilde helpen. Volgens Amerikaanse media wilde Aaron Allen de twee inzittenden van de wagen, die over de kop was gegaan en ondersteboven in een tuin was beland, helpen toen hij vanuit het autowrak onder vuur werd genomen.

De agent werd naar het ziekenhuis gebracht maar bezweek daar aan zijn verwondingen. "Hij reageerde op een ongeval met het doel levens te redden. Het zijne ging op tragische wijze verloren", sprak zijn baas later.



Twee politiemannen die even later bij de auto arriveerden, namen de inzittenden op hun beurt onder vuur. Die raakten gewond en zijn gearresteerd. Waarom ze op de politieman hebben geschoten, is niet duidelijk.