Agent neergestoken in Michigan: FBI gaat uit van terreurdaad

"We onderzoeken het incident als een terreurdaad", zo verklaarde David Gelios van de FBI op een persconferentie. Volgens Gelios had de verdachte 'Allahu Akbar' geroepen vlak voordat hij de agent in de hals stak.



Een getuige verklaarde tegenover MLive dat hij de agent op zijn knieën zag zitten, bloedend uit zijn nek. "De agent zat op handen en knieën, ik zei dat ze een doek moesten halen", stelt Ken Brown, die zijn dochter aan de luchthaven had afgezet. Brown getuigde dat hij ook zag hoe een man werd aangehouden, vlakbij een gevallen mes. Op de facebookpagina van de luchthaven wordt gemeld dat alle passagiers in veiligheid zijn en worden geëvacueerd.



De vermoedelijke dader, een 50-jarige Canadees, is opgepakt. Hij wordt momenteel nog ondervraagd door de politie.



De agent werd opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de Amerikaanse media is zijn toestand stabiel.



Watercrisis

Flint kwam de voorbije jaren in het nieuws wegens de watercrisis daar. Naar schatting 100.000 inwoners werden blootgesteld aan hoge dosissen lood in het leidingwater. De waterkwaliteit is intussen genormaliseerd, maar de inwoners gebruiken flessenwater tot de stad de loden leidingen vervangt.