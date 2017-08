Agent in Istanboel doodgestoken door IS-aanhanger

In de Turkse stad Istanboel is gisteravond een politieagent gedood na een mesaanval voor het politiekantoor. De dader behoort meer dan waarschijnlijk tot de jihadistische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), meldt het staatspersagentschap Anadolu.

Een ander Turks persagentschap, Dogan, weet dat de dader verdacht werd van het voorbereiden van een zelfmoordaanslag en in het kader van dit onderzoek was opgepakt en overgebracht naar het politiekantoor. Toen hij werd overgebracht naar zijn cel kon de man toch nog toeslaan en de agent die voor het commissariaat stond enkele messteken toe te dienen.



De agent bezweek aan zijn verwondingen toen hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De dader werd doodgeschoten.