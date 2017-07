Agent adopteert de jongen die hij na zware mishandeling door ouders redde

Thompson werkte voordien als agent voor het parket en behandelde tientallen zaken van kindermisbruik. Toch kreeg hij die dag een krop in de keel. De jongen had niet één plekje op zijn lichaam waar geen blauwe plek of schaafwonde zat. Nadat hij de kleine John in een deken had gewikkeld, nam hij hem mee naar de dienst kinderbescherming waar foto's werden genomen van het kind. Kort daarna reed Thompson met John naar het ziekenhuis. Het was toen dat hij besefte dat hij voor de rest van zijn leven voor het kind wilde zorgen. "Toen John werd opgenomen op de afdeling intesieve zorgen, wachtte ik de hele nacht. Ik had hem gezien in dat akelige huis, trillend en met zijn handen vastgebonden, drijfnat en verward. Ik wist dat ik pas tevreden en gerust zou zijn als dat kind bij me was". De volgende dag, in april 2015, contacteerde Thompson de adoptiedienst en werd hij adoptieouder. Een week later had de kleine John een nieuwe thuis en een nieuwe familienaam.

Ook zusje geadopteerd

"Ik had op dat moment twee zonen thuis, één van vijftien en één van acht. Toen ik met John thuiskwam, wisten mijn zonen en mijn vrouw van niets. Maar ze vertrouwden erop dat wat ik deed juist was, nog voor ze wisten wat er was gebeurd".



Het medeleven van de agent kreeg een overweldigende respons op Twitter. Intussen adopteerden de Thompsons ook het jongere zusje van John, Paizley. Dat kind werd in de gevangenis geboren en de Thompsons aarzelden geen moment om ook haar te adopteren. "Ze was slechts een dag oud toen we haar ophaalden en meenamen naar huis. Ik had nooit van een groot gezin gedroomd, maar God had duidelijk andere plannen met mij", zegt agent Thompson.



Mededogen

Hoewel de biologische ouders, die allebei in voorhechtenis zitten, afstand deden van hun ouderlijke rechten op John, weigerden ze hetzelfde te doen voor hun dochter. Dat leidde tot een proces, waarop John getuigde in het voordeel van zijn nieuwe gezin. Pas in februari dit jaar kregen de Thompsons de toelating ook Paizley te adopteren.



John is intussen tien en doet het bijzonder goed op school. "Die jongen is zo veerkrachtig. We hebben moeilijke tijden gekend, maar we laten ons niet uit ons lood slaan. Wat ik heb geleerd? Dat je altijd mededogen moet hebben, je weet nooit wat je pad kruist".